Спасатели достали из Волги сильно переохлажденного мужчину 

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5 ноября спасатели Поисково-спасательного подразделения «Поляна Фрунзе» выходили на спасательные работы на Волге около НФС (спуск ул. Советской Армии).

Из воды на борт спасательного катера подняли мужчину.

К спасателям обратился охранник насосно-фильтровальной станции. Он заметил человека в воде на расстоянии 10 метров от берега.

В состоянии сильного переохлаждения пострадавшего доставили до берега и передали врачам скорой медицинской помощи.

Причина, по которой мужчина оказался в воде не установлена, сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: ПСС СО