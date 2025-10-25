Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

118

В Совете Федерации обсуждают идею автоматического выписывания штрафов гражданам с использованием систем распознавания лиц и биометрических данных. Идею предложил сенатор Игорь Тресков.

Предлагается, чтобы камеры фиксировали нарушение, система распознавания лиц идентифицировала человека, а штраф выписывался автоматически без участия инспектора.

Пока речь идёт только о концепции: законопроект не подготовлен. Минцифры в целом поддержало идею, однако другие ведомства высказались сдержанно. Представители Минюста, МВД и ФСБ указали, что массовое использование биометрии может вызвать недовольство граждан, снизить доверие к Единой биометрической системе и привести к утечкам данных.

Кроме того, точность распознавания лиц в реальных условиях оценивается лишь в 70–80%, что создаёт риск ошибочных штрафов.