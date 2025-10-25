Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу
В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

25 октября 2025 20:06
118
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

В Совете Федерации обсуждают идею автоматического выписывания штрафов гражданам с использованием систем распознавания лиц и биометрических данных. Идею предложил сенатор Игорь Тресков.

Предлагается, чтобы камеры фиксировали нарушение, система распознавания лиц идентифицировала человека, а штраф выписывался автоматически без участия инспектора.

Пока речь идёт только о концепции: законопроект не подготовлен. Минцифры в целом поддержало идею, однако другие ведомства высказались сдержанно. Представители Минюста, МВД и ФСБ указали, что массовое использование биометрии может вызвать недовольство граждан, снизить доверие к Единой биометрической системе и привести к утечкам данных.

Кроме того, точность распознавания лиц в реальных условиях оценивается лишь в 70–80%, что создаёт риск ошибочных штрафов.

Участие граждан в биометрической системе сегодня является добровольным, и принудительное использование таких данных может противоречить Конституции. В МВД рассказали, что в тестовых проектах из семи срабатываний автоматического распознавания только одно было корректным, пишет Коммерсантъ.

