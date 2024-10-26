Сотрудница банка из Тольятти предотвратила хищении более 900 тыс.рублей

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Она действовала в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для банковских работников.

В конце сентября текущего года на телефон 60-летнего жителя Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил мужчине заведомо ложную информацию о том, что третье лицо пытается завладеть его сбережениями. Мошенник убедил мужчину пойти в кредитную организацию перевести крупную сумму денег на указанный им расчетный счет.

Встревоженный мужчина сразу же пришел в ближайший банк и попытался снять денежные средства. Сотрудница финансового учреждения - Ирина Елизарова стала расспрашивать мужчину, для чего ему срочно нужна такая сумма, и, из разговора с ним поняла, что местного жителя хотят обмануть мошенники.«Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, который на регулярной основе доводится до сведения всех работников банка, я уточнила для чего мужчине срочно понадобилась такая большая сумма денег. Когда услышала ответ, вызвала полицию и приостановила действия со счетом. Все это время на телефон клиента банка постоянно звонили мошенники с инструкциями куда и как перевести деньги. Только после общения с сотрудниками полиции пенсионер понял, что чуть не стал жертвой мошенников», - рассказала Ирина Фёдоровна.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у жителя Тольятти. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили Ирине Фёдоровне благодарственное письмо, отметив, что мошенничества можно не допустить, если следовать простым правилам: сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а гражданам быть бдительными и не идти на поводу у злоумышленников.

«Просим всех еще раз рассказать своим пожилым родственникам и близким - аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников», – подчеркнул председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Владимир Геннадьевич Гусев.