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Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после скандала с отцом девятилетней студентки

22 декабря 2021 16:06
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Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после скандала с отцом девятилетней студентки

Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова потребовалась медицинская помощь после скандала с отцом девятилетней студентки. Такие подробности инцидента сообщает ТАСС.

«Преподавателей, которые провели экзамен с девочкой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход», — уточнили в пресс-службе факультета и добавили, что в вузе пошли навстречу семье и организовали для студентки, которая пропустила большую части занятий и контрольных работ, индивидуальную сдачу экзаменов.

«В процессе сдачи экзаменов при полном соблюдении процедуры студентке были выставлены объективные оценки», — рассказали в пресс-службе и отметили, что оценки девочки вызвали «бурную реакцию» со стороны родителей. По этой причине 21 декабря отец девочки потребовал личного присутствия на экзамене и стал силой прорываться в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление.

В МГУ сообщили, что мужчина, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию, чей приезд позволил успокоить и «удержать его от последующих деструктивных действий».

В связи с инцидентом в вузе призвали родителей девятилетней студентки учитывать возрастные и индивидуально-психологические особенности ребенка при планировании ее жизни и учебной деятельности. А также заявили, что считают необоснованными их заявления об угрозах в адрес девочки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением.

21 декабря в сети появилось видео, как отец девочки напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у девочки пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

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