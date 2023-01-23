Сотрудники самарской полиции на постоянной основе осуществляют мониторинг средств массовой информации

158

Сотрудники полиции на постоянной основе осуществляют мониторинг средств массовой информации, в том числе социальные сети, на предмет выявления правонарушений всеми участниками дорожного движения, которые способны негативно повлиять на безопасность на дорогах. В случае выявления таких фактов сотрудниками незамедлительно принимаются меры для предотвоащения и пресечения нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Так в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Госавтоинспекции выявили информацию о мероприятии на парковке торгового центра Магнит-Максидом с участием автовладельцев. В ходе выезда на указанное место, сотрудники полка ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре пресекли 9 правонарушений. В отношении 9 автовладельцев, присутствующих на данном мероприятии собраны административные материалы, предусмотренные:

- ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена). Вынесено 4 требования об устранении нарушений и назначены штрафы в размере 500 рублей.

- ч.1, ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом ОСАГО владельцев транспортных средств, неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности). Вынесено 4 требования об устранении нарушений и назначены штрафы в размере от 500 до 800 рублей;

- ч. 1 ст. 12.6КоАП ( Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности) Вынесено 1 требование об устранении нарушения. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Уважаемые автомобилисты! Будьте взаимовежливы и законопослушны на дорогах. Помните, что вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность других участников дорожного движения.