Сотрудники Самарской Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения

100

В настоящее время в Самарской области наблюдается сильный мороз, местами температура воздуха опускается до – 40 градусов, введен оранжевый уровень опасности.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь на дороге за последние три дня на территории Волжского, Сызранского, Шенталинского, Камышлинского, Сергиевского районов и г. Жигулевска. Большинство попавших в беду большегрузов следовали транзитом через Самарскую область и оказались «заложниками» зимней погоды. Сотрудники полиции оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и людей. В настоящее время жизни и здоровью водителей ничего не угрожает.

В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автолюбителю, находясь на маршруте патрулирования. Инспекторы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции г. Тольятти на Южном шоссе, вблизи пересечения с ул. Цеховой, обратили внимание на мужчину, который находился у автомобиля «BMW». Водитель пояснил, что из-за сильного мороза не может завести заглохший мотор транспортного средства. Инспекторы, используя специальные инструменты, оказали ему помощь.

На автодороге Похвистнево - Клявлино сотрудниками Похвистневской Госавтоинспекции была оказана помощь водителю автомобиля «MAN», который не справился с рулевым управлением, съехал на обочину и увяз в снегу. Полицейские совместно с местными жителями вытянули большегруз из снежного плена.

В Волжском районе сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования автодороги Самара - Большая Черниговка-граница р. Казахстан, на 52-м км увидели автомобиль «ГАЗель», рядом с которым находился мужчина, пытающийся остановить попутный транспорт. Полицейским водитель пояснил, что у него пробило два колеса, а необходимые для ремонта инструменты отсутствуют. Сотрудники полиции остановили большегруз, попросили у водителя домкрат и ключи, после чего помогли заменить колеса попавшему в беду гостю Самарской области.

Водители поблагодарили полицейских за своевременную помощь и продолжили путь, пообещав соблюдать необходимые меры безопасности при сложных погодных условиях.