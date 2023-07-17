Сотрудники самарской Госавтоинспекции спасли местного жителя, получившего травму

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Старший лейтенант полиции Евгений Карпюк и лейтенант полиции Рамиль Арсланов оперативно доставили пострадавшего до ближайшей больницы.

Через сервис приема обращений сайта ГУ МВД России по Самарский области поступило обращение от жителя областной столицы со словами благодарности в адрес сотрудников полка ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре старшего лейтенанта полиции Евгения Карпюка и лейтенанта полиции Рамиля Арсланова, которые несли службу на Южном посту в Куйбышевском районе и оказали содействие местному жителю, нуждающемуся в срочной медицинской помощи.

В мае текущего года к сотрудникам полиции обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что его родственник при ремонте личного автомобиля получил серьезную травму лица (отскочила одна из деталей), потерял много крови и уже начал терять сознание. Опасаясь, что самостоятельно ему не удастся быстро доставить пострадавшего в лечебное учреждение, мужчина попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Инспекторы, осознавая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья мужчины, передали дежурному сообщение о случившемся, и, включив звуковую и световую сигнализацию, доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции и врачей в настоящий момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.

«Хочу поблагодарить сотрудников за отличную службу, за не оставление граждан в беде, отзывчивость и пожелать им крепкого здоровья. Очень горжусь, что у нас есть такие сотрудники. Спасибо большое за отзывчивость", - отметил в своем обращении житель Самары.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.