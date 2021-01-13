Сотрудники Росгвардии в Тольятти задержали молодого человека, уклонившегося от военной службы

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти, получил ориентировку на юношу, объявленного в розыск. Местный житель 1999 года рождения, получивший повестку о призыве на военную службу, в назначенное время не прибыл в военный комиссариат.

Примерно через час возле одного из домов на улице Мурысева стражи правопорядка заметили молодого человека, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, тольяттинец заметно занервничал, изменил траекторию движения и ускорил шаг, чтобы побыстрее выйти из поля зрения патрульных.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали юношу. Установив его личность, они выяснили, что житель Тольятти действительно находится в розыске. Росгвардейцы передали правонарушителя для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.