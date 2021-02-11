Сотрудники ППС в Москве спасли людей во время пожара

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«Сотрудники полиции отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Аэропорт города Москвы спасли людей во время пожара.

Ранним утром в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде.

Патрулировавшие территорию старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов приняли информацию и незамедлительно направились к месту происшествия.

Увидев клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома, сотрудники вбежали в подъезд и поднялись на этаж. Тамбур и лестничный пролет были сильно задымлены. Из квартир доносились крики о помощи.

25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам. Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб.

Женщина и сотрудник полиции нарядом скорой помощи были срочно доставлены в медицинскую организацию с травмами и ожогами различной степени тяжести.

Сержант полиции 24-летний Владимир Скопцов незамедлительно приступил к эвакуации граждан, которые не могли самостоятельно покинуть квартиры. Полицейский помог выйти на улицу всем жильцам четвертого этажа, после чего сопровождал людей с других этажей.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде старшего сержанта полиции Максима Кравченко и награждении ведомственной наградой сержанта полиции Владимира Скопцова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

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Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации