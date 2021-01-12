Сотрудники полиции устанавливают очевидцев ДТП на улице Запорожской

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Сотрудники полиции устанавливают очевидцев ДТП произошедшего 11 января 2021 года в 07:10.

Неустановленный водитель на неустановленной автомашине двигаясь по улице Запорожская со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы А. Овсиенко.

Напротив дома 43 по улице Запорожская допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего оставил место ДТП.

Просьба, по имеющейся информации обращаться по телефону дежурной части: 373-78-78 или по телефону 8-937-647-32-14 (инспектор по розыску), передает Госавтоинспекция города Самара.