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Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего подростка из Кинеля

17 ноября 2022 12:14
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Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего подростка из Кинеля

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего Холоденина Егора 2006 года рождения, жителя г. Кинель Самарской области, который 15.11.2022 около 14-00 часов ушел из школы и до настоящего времени не вернулся.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетнего, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

 Приметы без вести пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения.

Был одет: шапка черно-синего цвета, куртка зеленого цвета, брюки синего цвета. При себе имел рюкзак синего цвета.

Всех, кто видел несовершеннолетнего или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России «Кинельский» 8-846-632-10-02, 8-846-636-23-02, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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