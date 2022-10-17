Сотрудники полиции ищут пропавшего жителя Сызранского района

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя села Демидовка Сызранского района – Панчехина Геннадия Александровича, 1962 года рождения, который 01 октября 2022 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Может нуждаться в медицинской помощи.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции Самарской области, организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы без вести пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые короткие, имеется лобная залысина.

Особые приметы: татуировки на руках.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.