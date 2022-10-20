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Сотрудники Госавтоинспекции в Ставропольском районе спасли потерявшихся грибников с младенцем

20 октября 2022 10:43
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Сотрудники Госавтоинспекции в Ставропольском районе спасли потерявшихся грибников с младенцем

В полицию по телефону за помощью обратилась взволнованная женщина, которая пояснила, что ее родственники ушли в лес за грибами и не могут найти дорогу назад. А она сама с 6-месячной внучкой длительное время  находится на окраине леса в автомобиле. В трубке раздавался душераздирающий крик ребенка. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил к заявительнице ближайшие автопатрули.

Первыми к женщине на помощь прибыли старшие лейтенанты полиции Сергей Уютов и Сергей Маркин. Правильно оценив ситуацию и грамотно расставив приоритеты, они созвонились с потерявшимися взрослыми, убедились, что медицинская помощь им не требуется, пересадили женщину с младенцем в патрульный автомобиль и доставили их к ближайшему магазину с детским питанием. Когда ребенок поел и успокоился, инспекторы вернулись к месту, откуда ее родители и дедушка вошли в лес. Включив звуковую и световую сигнализацию на патрульном автомобиле, созваниваясь с грибниками, которые так и не смогли сориентироваться на местности, полицейские  ездили по лесным дорогам. В какой-то момент потерявшиеся услышали звуковые сигналы, сообщили об этом инспекторам и вышли на звук из леса. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Спасенные жители Тольятти поблагодарили полицейских и уехали домой. Сотрудники полиции вернулись на маршрут патрулирования.

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