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Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП возле с. Солнечная поляна

23 июля 2023 10:35
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Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП возле с. Солнечная поляна

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП возле с. Солнечная поляна. 22.07.2023 примерно в 20:30 на 42 км а/д Урал-с.Солнечная поляна-с.Ширяево. Водитель 1960 года рождения управляя легковым автомобилем Лада Ларгус двигался в направлении с.Ширяево. В пути следования на 42 км. данной автодороги не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства и допустил съезд с дороги. Водитель в ДТП не пострадал, признаков опьянения не выявлено. На месте работают сотрудники полиции выясняют всё обстоятельства произошедшего. 

Теги: ДТП

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