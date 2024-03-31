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Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что во время межсезонья автовладельцы сталкиваются с рядом проблем, связанных с погодными условиями. Это и туман, и гололедица, и резкие перепады температур, и осадки. Поэтому водители должны быть особенно внимательны и осторожны на дорогах.

Под поверхностью луж могут скрываться глубокие выбоины и ямы, а также заледенелые участки. Автомобильные шины плохо держат сцепление с мокрым асфальтом, поэтому резко возрастает риск потери управления. Транспорт заносит, а тормозной путь увеличивается. Ранней весной, есть вероятность, что ночью температура опустится ниже 0°С и на дорогах появится тонкий слой гладкого льда. Держать на нем управление трудно, особенно для новичков, непривычных к сложным ситуациям.

Во время движения увеличьте дистанцию до впереди движущегося автомобиля, не выполняйте резких маневров. Осуществляйте торможение заблаговременно. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.