Сотрудники ДПС помогли попавшему в трудную дорожную ситуацию водителю большегруза из Тольятти

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Житель Тольятти выразил признательность сотрудникам Госавтоинспекции через телефон доверия областного управления.

В вечернее время 31 января текущего года сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области при патрулировании Сызранского района заметили съехавший в кювет большегруз с полуприцепом.

Водитель находился рядом с автомобилем. Он пояснил сотрудникам полиции, что в сложных погодных условиях, возвращаясь в Тольятти из Сызрани, съехал на обочину и застрял в снежном плену. Самостоятельные попытки вызволить транспортное средство успеха не принесли.

Убедившись, что водитель не пострадал, и автомобиль не получил повреждений, полицейские приняли меры для оказания помощи автомобилисту и его транспортному средству.

Сотрудники ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, после чего на место дорожно-транспортного происшествия из Сызрани прибыл бульдозер и экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД. Полицейские на несколько минут перекрыли движение с обеих сторон участка автодороги, а тягач вытянул застрявший большегруз.

Инспекторы рекомендовали водителю не терять бдительности на зимней дороге, соблюдать скоростной режим и пожелали без приключений доехать до дома.

Поблагодарив сотрудников ГИБДД за оказанную помощь, водитель продолжил свой путь. Благополучно добравшись до Тольятти, автолюбитель позвонил на телефон доверия ГУ МВД России по Самарской области и выразил признательность сотрудникам, которые помогли ему в трудной дорожной ситуации, сообщает облМВД.



Госавтоинспекция Самарской области напоминает водителям, что в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем, в частности, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по номеру 8 (846) 333-58-01.