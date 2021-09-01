Сотрудниками ИК-3 СО перехвачен квадрокоптер с примотанной к нему пластиковой бутылкой

В ИК-3 УФСИН России по Самарской области пресечена попытка доставки запрещенных предметов.
В ночное время над жилой зоной исправительного учреждения строгого режима сотрудниками колонии перехвачен квадрокоптер с примотанной к нему пластиковой бутылкой.
В бутылке обнаружены два сотовых телефона, пять зарядных устройств к ним, пять USB кабелей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены осужденные, организовавшие доставку запрещенных предметов.
Подготавливают материалы об их привлечении к дисциплинарной ответственности.
Фото: пресс-служба УФСИН СО