Сотрудниками ИК-3 СО перехвачен квадрокоптер с примотанной к нему пластиковой бутылкой

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В ИК-3 УФСИН России по Самарской области пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

В ночное время над жилой зоной исправительного учреждения строгого режима сотрудниками колонии перехвачен квадрокоптер с примотанной к нему пластиковой бутылкой.

В бутылке обнаружены два сотовых телефона, пять зарядных устройств к ним, пять USB кабелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены осужденные, организовавшие доставку запрещенных предметов.

Подготавливают материалы об их привлечении к дисциплинарной ответственности.

Фото: пресс-служба УФСИН СО