Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте найден пропавший мужчина

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8 июля в дежурную часть Сызранского линейного отдела поступила ориентировка о пропаже гражданина, 1997 года рождения, проживающего в селе Старая Рачейка. Сообщалось, что мужчина ушел из дому 8 июля и до сих пор его местонахождения было неизвестно.

9 июля в дневное время в дежурную часть Сызранского линейного отдела от дежурного по станции Балашейка поступило сообщение о том, что в районе перегона ст. Балашейка – ст. Рачейка машинист грузового поезда в междупутье заметил мужчину. После полученного сообщения сотрудники Сызранского линейного отдела незамедлительно выехали на место и приступили к поискам человека.

В ходе проведения поисковых мероприятий полицейские неоднократно обошли территорию вдоль железнодорожных путей протяженностью в несколько километров. Но поиски результатов не давали. Спустя 7 часов транспортные полицейские обнаружили мужчину в небольшом помещении, расположенном около перегона. Мужчина был сильно напуган и на контакт с сотрудниками полиции не шел, при себе у гражданина не было ни документов, ни телефона для связи с родственниками.

Для установления личности мужчина был доставлен в дежурную часть Сызранского линейного отдела. Им оказался разыскиваемый гражданин. Сотрудники незамедлительно связались с его родственниками. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.