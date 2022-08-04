Сотрудниками ИК-26 УФСИН СО в посылке обнаружена партия запрещенных предметов

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При досмотре посылки гражданки К. младшими инспекторами отдела режима и надзора были обнаружены и изъяты 1 сим-карта, 2 сотовых телефона, USB кабель, микросхема и батарея для сотового телефона. Гаджеты и комплектующие аксессуары были спрятаны ухищренным способом в бруске мыла.

Посылка предназначалась осужденному, отбывающему наказание в областном пенитенциарном учреждении.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области