Сотрудниками ИК-26 УФСИН СО обнаружены запрещенные предметы в ведрах с краской

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При попытке их передачи в исправительное учреждение от местного жителя М. оперативным отделом ИК-26 было обнаружено и изъято 12 сотовых телефонов, аудиогарнитура, 40 сим-карт и провод для зарядного устройства.

Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом и находились в ведрах с краской, имеющих второе дно.

При вскрытии одного из телефонов, в разъеме для аккумулятора, обнаружен целлофановый сверток с порошкообразным веществом коричневого цвета.

Собранный по данному факту материал направлен в органы МВД для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области