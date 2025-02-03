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Сотрудник финансового учреждения предотвратила хищение 129 тысяч рублей у 87-летней тольяттинки

3 февраля 2025 12:55
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Сотрудник финансового учреждения предотвратила хищение 129 тысяч рублей у 87-летней тольяттинки

В конце декабря прошлого года на телефон 87-летней жительницы Тольятти поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками банка, которые сообщили женщине, что ее денежные средства хотят похитить. 

Пенсионерка пришла в офис банка и, действуя по инструкции мошенников, попыталась снять со счета 129 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Благодаря активной гражданской позиции и грамотным действиям сотрудника банка удалось пресечь попытку хищения крупной денежной суммы.

Елена Александровна – сотрудник финансового учреждения пояснила, что уточнила для чего пенсионерке понадобилась такая сумма. После, действуя по алгоритму, разработанному совместно с полицейскими для правильного реагирования в подобных ситуациях, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом клиента. Только после общения с сотрудниками полиции пожилая женщина поняла, что она чуть не стала жертвой мошенников.

Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудника финансового учреждения за бдительность и неравнодушие и вручил благодарственное письмо, отметив, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, его можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а гражданам быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

Хейрулла Мирзоевич напомнил: чтобы не попасться на уловки злоумышленников, нельзя разглашать свои персональных данные, пароли от личных страниц и пин-коды карт посторонним людям, а в случае подозрительного звонка необходимо незамедлительно прекращать разговор.

Заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Тольятти Николай Шахов отметил: «Стало доброй традицией награждать представителей банковской сферы за активную гражданскую позицию и профессионализм. Вместе мы сможем защитить наших горожан от мошенников».

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