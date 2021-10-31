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Потасовка между посетителем и сотрудником музея произошла в первый день обязательного предъявления QR-кодов в Эрмитаже в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Инцидент произошёл в главном музее культурной столицы. Сотрудник Эрмитажа ударил по лицу посетителя, который перепутал вход с выходом. Музей уже принёс извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия. В настоящее время проводится служебное расследование инцидента.

Сотрудник, совершивший проступок, полностью признал свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Сам он объяснил их общим состоянием нервозности из-за пандемии и нового режима работы музея, передает Радио Маяк.