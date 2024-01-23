Сотрудник банка из Тольятти предотвратил кражу более 700 тысяч рублей у пенсионерки

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В конце прошлого года на телефон 70-летней пенсионерки из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили женщине, что мошенники хотят снять деньги с ее счета, а для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет, номер которого сообщили «работники банка».

Доверчивая пенсионерка сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась снять 700 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет. Сотрудник финансовой организации – Артем Сергеевич стал расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, сразу же понял, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Артем Сергеевич, согласно разработанным сотрудниками полиции алгоритмом действия в подобных ситуациях, вызвал наряд полиции. «В этот момент вспомнились рекомендации сотрудников полиции, которые на регулярной основе доводятся до сведения всех работников банка. В этом случае было принято решение о приостановлении операции по счетам клиента для дополнительной проверки, и сообщения об инцидентах в полицию», - вспоминает директор офиса банка Артем Сергеевич. Прибывшие на место оперуполномоченные уголовного розыска пояснили доверчивой пенсионерке, что та стала жертвой обмана.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудника банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы местной жительницы. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили Артему Сергеевичу благодарственное письмо.

Полковник полиции отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: сотрудники банка никогда не звонят клиентам с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт.

«Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они не звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Владимир Геннадьевич Гусев. - Стало доброй традицией в рамках акции «Им благодарна полиция» отмечать граждан за активную позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».