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Состоялось первое собрание кредиторов ООО «Томет», являющегося солидарным ответчиком по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и нанесению ущерба ПАО «Тольяттиазот» и АО «ОХК «Уралхим». Избранный на собрании арбитражным управляющим Анатолий Селищев, в настоящее время исполняющий обязанности временного управляющего предприятия, рассказал РАПСИ о важнейших итогах этого мероприятия, а также о дальнейших перспективах.

В конце ноября 2020 года Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении ООО «Томет» процедуру наблюдения. Согласно акту суда, временный управляющий Анатолий Селищев к 1 марта 2021 года должен провести внутренний аудит на предприятии «Томет» и подготовить отчет о его финансовом состоянии. Данные будут представлены в суд, который на их основании примет решение о введении одной из следующих процедур: финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство.

Первое собрание кредиторов ООО «Томет» состоялось 18 февраля в Тольятти. По словам Анатолия Селищева, на собрании присутствовали представители ООО «Томет», АО «ОХК «Уралхим», гонконгской офшорной компании Triumph Development Limited, владеющий ООО «Томет», трудового коллектива компании «Томет».

Собрание утвердило отчет Селищева о финансовом состоянии ООО «Томет», а также решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Также участники собрания единогласно отклонили проект мирового соглашения, предложенный Triumph Development Limited, которое предусматривает списание 69,2 миллиарда рублей задолженности и семилетнюю рассрочку на выплату оставшихся 18,46 миллиарда рублей.

По мнению кредиторов, условия мирового соглашения, во-первых, не соответствуют интересам ни ПАО «Тольяттиазот», ни «Уралхима», а во-вторых, являются априорно невыполнимыми – «Томет» не сможет обеспечить выполнения соглашения из-за недостаточности собственных активов. Селищев отметил, что «Уралхим» в настоящий момент является единственным кредитором: «У них 100% в реестре требований кредиторов», пишет РАПСИ.

Происхождение долга

Обязательства «Томета» перед «Уралхимом» в размере 87,7 миллиарда рублей возникли после того, как Комсомольский районный суд Тольятти летом 2019 года вынес обвинительный приговор бенефициарам ПАО «Тольяттиазот» Владимиру и Сергею Махлаям и их зарубежным партнерам по делу о мошенничестве при осуществлении экспортных операций ТоАЗа в 2008-2011 гг. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Из этой суммы свыше 77,3 миллиарда рублей предназначены в качестве возмещения ущерба ПАО «Тольяттиазот» и 10,3 миллиарда рублей – «Уралхиму», причем взыскателем ущерба в пользу «Тольяттиазота» был назначен «Уралхим».

Согласно решению суда, «Томет», принадлежащий офшору Triumph Development Limited, был признан одним из ответчиков. Офшор контролируется осужденным по уголовному делу о мошенничестве швейцарским бизнесменом Эндрю Циви.

Селищев отметил, что долги «Томета» Тольяттихимбанку и банку РТС составили около 1 миллиарда рублей. «Это аффилированные банки (оба контролируются Махлаями), есть подозрение, что они искусственно создали эту задолженность. Пока из реестра кредиторов их не исключили», - уточнил временный управляющий предприятием.

Текущее финансовое состояние «Томета» Селищев охарактеризовал в крайне пессимистических тонах: «норма прибыли сейчас постоянно падает, перевооружение не производится, предприятие потихоньку тонет». Кроме того, из-за плохого технического состояния в результате аварий, зафиксированных Ростехнадзором 6 и 13 декабря 2020 года, оказался выведенным из строя один из агрегатов метанола, которому предстоит серьезный ремонт.

Перспективы банкротства

Ранее владельцы ПАО «Тольяттиазот» пытались через суд обанкротить ООО «Томет», но потерпели поражение в Самарском областном арбитражном суде и в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

К иску о банкротстве «Томета» позже был вынужден присоединиться «Уралхим», поскольку именно он был назначен Комсомольским районным судом Тольятти взыскателем ущерба в пользу ПАО «Тольяттиазот» по делу о мошенничестве, в то время как представители ТоАЗа на суде отрицали факт нанесения предприятию ущерба и отказывались от статуса потерпевшего.

Таким образом, обе инстанции признали «Тольяттиазот» ненадлежащим заявителем, а его иск оставили без удовлетворения. По мнению специалистов, если бы процедура банкротства «Томета» была осуществлена по сценарию собственников «Тольяттиазота», перспективы взыскания ущерба оказались бы нулевыми, а судьба активов «Томета» – неопределенной, возможно они были бы выведены и проданы какой-нибудь аффилированной компании Махлаев.

Временный управляющий подтвердил, что его отчет доказывает невозможность ООО «Томет» восстановить платежеспособность в текущем финансовом положении. В этой связи предполагается, что на предприятии будет введена процедура конкурсного производства. «Срок конкурсного производства – шесть месяцев, в течение которых по закону конкурсный управляющий организует и проведет торги. И на торгах производится реализация имущества тому лицу, которое предложит наибольшую цену», – уточнил Селищев.

В случае, «если суд назначит меня конкурсным управляющим, то я буду обязан инвентаризировать имущество, потом сделать его оценку и выставить на торги». «При этом я буду должен обеспечить сохранность этого имущества, пока оно не будет продано», – заметил он.

Конкурсное производство может быть введено на предприятии Арбитражным судом Самарской области, заседание которого запланировано на 1 марта. Суду будет представлен отчет временного управляющего о финансовом состоянии ООО «Томет».

Анатолий Селищев особо отметил, что введение конкурсного производства ни в коем случае не означает ликвидацию «Томета» или возникновение каких-либо проблем у его работников. «Предприятие продолжит стабильную работу, а моя задача как арбитражного управляющего – организовать эту работу и сохранить трудовой коллектив».

Будущее трудового коллектива

Селищев акцентировал, что работодатель будет обязан по Трудовому кодексу РФ обеспечить своевременную и в полном размере выплату заработной платы сотрудникам «Томета» как в период конкурсного производства, так и после выставления предприятия на торги.

«Все обязательства перед трудовым коллективом будут выполнены однозначно. Их права не будут ущемлены. И ничего не может на это повлиять, потому что имущества «Томета» достаточно для выплаты расходов по процедуре банкротства, в том числе и по выплате зарплаты. Если я буду конкурсный управляющим, то я обязан следить за выполнением всех этих обязательств», – утверждает Селищев.

Предприятие все это время продолжит работу, а после перехода актива новому собственнику трудовой коллектив будет сохранен.

Восстановление платежеспособности предприятия

Эксперт считает, что к «Томету» может быть применен такой способ восстановления платежеспособности, как замещение активов, которое предусматривает перевод имущественного комплекса и его трудового коллектива в новое юрлицо.

«Такой способ вполне возможен, поскольку он предусмотрен Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Если кредиторы пойдут на это, значит будет создание нового общества, которое станет продавать акции или свою долю на торгах вместо имущества», – пояснил Селищев.

Он уточнил, что восстановить платежеспособность не представляется возможным, потому что сумма активов «Томета» 10 миллиардов рублей, а сумма обязательств 87 миллиардов рублей.

«На мой взгляд, предпочтительнее максимально погасить требования кредиторов. Но сначала надо разобраться с ситуацией на заводе, потом делать какие-то выводы о том, что лучше или хуже. Любой способ, который предусмотрен законом, мы будем использовать», – резюмировал Селищев.

Временный управляющий не видит особых рисков, что могли бы возникнуть при осуществлении процедуры конкурсного производства и вытекающих из него событий. За исключением того, что «Томет» обеспечивается всеми энергоресурсами со стороны «Тольяттиазота». Поэтому только противодействие ТоАЗа способно спровоцировать риски. «Однако с точки зрения опять же зарплаты и сохранения имущественного комплекса никаких рисков не должно быть», – считает Селищев.

То есть на покрытие долгов сотрудникам это никак не повлияет. «Работники вообще не будут затронуты в этой процедуре. Они получат однозначно все зарплаты. Я практически уверен, что на 100% сохранятся все места трудовые, особенно касаемо рабочих, они точно не пострадают», – заверил временный управляющий.

Перспективы процедуры конкурсного производства

Вопрос о конкурсном управляющем, напомнил Селищев, должен решиться на первом заседании суда 1 марта. После этого, по его словам, возможно, произойдут изменения в составе кредиторов, «поскольку пока единственный кредитор, установивший свои требования, – это «Уралхим». Кроме того, заявилось несколько других кредиторов, которые будут также устанавливаться».

Это произойдет после окончания судебных заседаний по установлению требований. Оценить сроки Селищев не берется: «Они могут пройти быстро, а может пройти и полгода, и год». Число кредиторов, конечно, будет увеличиваться, добавляет временный управляющий, «но вся их сумма, которая уже поступила, мизерна мала по сравнению с той, которой владеет «Уралхим».

Что может принести «Томету» введение конкурсного производства? «Во-первых, упорядочение взыскания долгов. Все обязательства будут считаться наступившими, и никто не сможет взыскивать долги иначе как в рамках процедуры банкротства, что обеспечит стабильную работу завода. Во-вторых, в результате осуществления процедуры конкурсного производства на ООО «Томет» может прийти более эффективный собственник, инвестор, который будет вкладываться в это предприятие и развивать его», – пояснил Селищев.

Таким образом, введение на «Томете» процедуры конкурсного производства, смена руководства и в конечном итоге приход нового квалифицированного инвестора позволит осуществить финансовое оздоровление предприятия, привести в порядок оборудование и наладить эффективную производственную деятельность, обеспечить работу трудовому коллективу со своевременной и полной выплатой заработной платы.