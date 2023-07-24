Собянин заявил о двух ударах беспилотников по нежилым зданиям Москвы, пострадавших нет

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Утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, пишут "Известия".

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают все оперативные службы столицы.

Как рассказали «Известиям» очевидцы, один из взрывов произошел на Комсомольском проспекте примерно в 3:40. В результате удара повреждения получила крыша дома. Также на кадрах с места происшествия видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов.

В столичном дептрансе сообщили, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.

Также взрыв прогремел в высотке бизнес-центра на проспекте Лихачева. На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении «Известий», видно, что в результате взрыва в окнах двух верхних этажей выбило стекла. Движение по проспекту перекрыто.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили о пресеченных попытках киевского режима атаковать объекты в Москве. Отмечается, что два украинских беспилотных летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение.