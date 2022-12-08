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Соблюдайте меры предосторожности при использовании обогревательных электроприборов

8 декабря 2022 12:48
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Соблюдайте меры предосторожности при использовании обогревательных электроприборов

В Самарской области установились морозная погода. Как известно, в холодное время года увеличивается количество пожаров в связи с использованием большого количества электронагревательных приборов и нагрузки на электросети.

Особую обеспокоенность сотрудников госпожнадзора вызывает и использование гражданами самодельных электроприборов. Включая такие приборы, люди забывают, что рискуют потерять имущество, собственную жизнь или здоровье.

С начала отопительного сезона в регионе зарегистрировано 57 пожаров, произошедших от электротехнических причин. Погиб 1 человек, еще 2 человека пострадало.

Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются наименее опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар.

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

Ещё одной причиной пожаров в зимний период является неправильная эксплуатация отопительных печей. Ведь пожаров по причине нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей происходит не меньше. Поэтому, во избежание таких пожаров, необходимо своевременно проверять исправность как самой печи, так и дымохода. Регулярно очищать дымоход от сажи, хотя бы раз в три месяца, заделать трещины глиняно-песчаным раствором и побелить дымовую трубу.

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы.

Чтобы избежать такого рода пожаров Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности при использовании обогревательных электроприборов.

Теги: МЧС Пожар

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