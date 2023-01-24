Сызранец поссорился с охранником и сообщил в полицию об угрозе зданию

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За несколько часов до наступления нового 2023 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о существующей угрозе одному из зданий учреждений здравоохранения, расположенному в городе Сызрань.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа МУ МВД России «Сызранское», ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального Управления Росгвардии предметов представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции при отработке прилегающей территории задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для составления административного материала, предусмотренного ч.1 ст.20.21 КоАП РФ, гражданин с явными признаками алкогольного опьянения.

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного сотрудниками уголовного розыска обнаружен и изъят телефон, с которого в службу «112» было сделано сообщение о существующей угрозе разрушения здания. Как пояснил полицейским житель села Трубетчино Сызранского района 1970 года рождения, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство, он, находясь в пьяном виде Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Полицейские незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.