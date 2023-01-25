СМИ: В Тольятти экстренно эвакуировали учащихся нескольких школ 25 января

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Обеспокоенные родители тольяттинских учеников публикуют в сети информацию о том, что детей сразу нескольких учебных заведений в срочном порядке выводят из школ.

Школьники, отсидев за партами лишь первый урок, покидают классы и выходят на улицу вместе с учителями.

Как пишут в одном из городских пабликов Автограда экстренная эвакуация этим утром проводилась в 62, 84, 85, 86, 26, 47 школах, а также в лицее №6. По непроверенной информации в приёмные образовательных организаций поступила информация о минировании.

Другие источники утверждают, что это – плановые учения.

Редакция не обладает официальным подтверждением данной информации, пишет ГТРК Самара.