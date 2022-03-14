СМИ: в сети «Интернет» появились слитые данные более чем 100 тыс. карт клиентов российских банков

183

В последние несколько дней в сети «Интернет» появились данные более чем 100 тыс. карт клиентов российских банков, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные специалистов сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI и компании Infosecurity, которая специализируется на информационной безопасности.



В течение нескольких дней в интернете появилось как минимум одно объявление о продаже данных 100 тыс. российских банковских карт, рассказал газете основатель DLBI Ашот Оганесян. По его словам, предложение разместил на форуме «некий англоязычный пользователь», но объявление удалили из-за запрета «работы по RU». При этом Infocecurity утверждают, что записи слили на безвозмездной основе.

Утечки данных российских карт начались не сейчас, а раньше, считает управляющий RTM Group, которая также специализируется на обеспечении информационной безопасности, Евгений Царев. По его словам, мошенники пытались массово списывать средства со счетов россиян с 26 февраля, стараясь украсть деньги даже с заблокированных карт и карт с истекшим сроком действия.



«Возникает ощущение, что преступники резко активизировались, как и рядовые граждане, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них гораздо раньше», — полагает Царев.



По его мнению, злоумышленники и раньше пытались использовать эти базы, но теперь они потеряли свою ценность. Такую же точку зрения высказал Оганесян, который связал тенденцию с невозможностью использовать карты за рубежом и для покупок в иностранных интернет-магазинах, пишет РБК.



В свою очередь, руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев подчеркнул, что единственная часть слитых данных, которую могут использовать злоумышленники, — это информация о фамилии, имени и отчестве держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Эти сведения могут понадобиться мошенникам, которые звонят из «call-центров» или рассылают персонализированную рекламу, считает он.







