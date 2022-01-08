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В Самарской области на лыжной базе умер 44-летний мужчина
СМИ: В Самарской области на лыжной базе умер 44-летний мужчина
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СМИ: В Самарской области на лыжной базе умер 44-летний мужчина

8 января 2022 10:47
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В Самарской области на лыжной базе умер 44-летний мужчина

В Самарской области на лыжной базе «Прилесье» очевидцы обнаружили лежащего без сознания мужчину. О несчастном случае жители рассказали в социальных сетях.

Трагическое событие произошло днем 7 января 2022 года в Тольятти. Любители лыжного спорта заметили лежащего на снегу мужчину без признаков жизни и вызвали скорую помощь. Очевидцы пишут, что спасти человека медикам не удалось, и мужчина скончался на месте.

Почему посетитель лыжной базы внезапно упал — пока не сообщается. Однако знакомые пострадавшего в социальных сетях пишут, что мужчине было 44 года и он вел здоровый образ жизни.

Редакция не располагает официальным подтверждением этой информации, пишет ГТРК Самара.

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