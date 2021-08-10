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СМИ: В Самарской области девочка умерла в кабинете стоматолога

10 августа 2021 13:39
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СМИ: В Самарской области девочка умерла в кабинете стоматолога

Школьница с папой приехала в 63-й регион к родственникам в гости. В Самарской области 10-летняя девочка скончалась в кабинете у стоматолога. Трагедия случилась в Тольятти в воскресенье, 8 августа. Девочка вместе с папой приехала из Казахстана в Автоград, чтобы погостить у родственников. У ребенка неожиданно разболелся зуб. Школьницу отвели в частную стоматологию.

Там девочка и умерла. «КП Самара» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что по предварительным данным, смерть произошла после того, как ребенку сделали наркоз. После случившегося в стоматологии работали полицейские, следователи и эксперты. Сейчас им предстоит понять, были ли у девочки какие-то противопоказания, болезни, проводили ли в клинике необходимые обследования до того, как начать стоматологические процедуры. В сентябре школьница должна была пойти в третий класс, пишет КТВ-Луч.

 

Теги: врачебные ошибки дети смерть стоматолог ЧП с детьми

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