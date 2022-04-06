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СМИ: в Италии неизвестные подожгли виллу на озере Комо, предположительно, принадлежащую Соловьеву

6 апреля 2022 16:39
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На вероятный поджог указывает тот факт, что на месте были обнаружены покрышки, пишет газета La Repubblica.

Неизвестные попытались в среду утром поджечь виллу на озере Комо. Как утверждает газета La Repubblica, речь идет о недвижимости в городе Менаджо, которую итальянские власти арестовали после включения российского телеведущего Владимира Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине, передает ТАСС.

"Расследование карабинеров продолжается, но мы уже можем сказать, что вандалы не нанесли серьезного ущерба, - приводит издание слова мэра Менаджо Микеле Спаджари. - В настоящее время вилла пустует <...> В принципе, это мог быть демонстративный акт, который, к счастью, не имел серьезных последствий".

Отмечается, что о возгорании сообщили прохожие, прибывшие пожарные быстро потушили огонь. На вероятный поджог указывает тот факт, что на месте были обнаружены покрышки, пишет газета.

5 марта сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) арестовали две виллы Соловьева на озере Комо.

 

Фото из открытых источников

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