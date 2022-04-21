СМИ: в Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка", его жену и дочь

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Бывший топ-менеджер компании "Новатэк" Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с женой и дочерью. С таким утверждением выступил телеканал Telecinco, передает ТАСС.

Как сообщили каталонские правоохранительные органы, тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако правоохранители не уточняли ни имена, ни национальность умерших. По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в €400 млн и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.

В пресс-службе каталонской полиции корреспонденту ТАСС не стали называть имен умерших, сославшись на то, что ведется расследование произошедшего. Там также подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой. Комментарием посольства России в Мадриде ТАСС пока не располагает.

Фото: TMP - An Instant of Time/Shutterstock/Fotodom, архив/ТАСС