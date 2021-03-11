СМИ: Обыски проходят у самарский активистов штаба Навального

79

Стало известно о том, что полиция пришла к четырем активистам штаба Навального. Причиной стало проведение акций протеста в регионе.

«Предполагаемая причина обыска – уголовное дело, возбужденное по следам январских акций по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»)», - сообщают правозащитники.

Обыски начались утром 11 марта в квартирах у Дмитрия Татаринова, Александра Ермолаева и Максима Лавицкого, а также в квартире родителей координатора штаба в Самаре Марины Евдокимовой. Об этом сообщает Znak.com.

Напомним, акции протеста проводились в разных городах России 23 и 31 января и 2 февраля, пишет ФедералПресс.