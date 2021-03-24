СМИ: на российско-грузинской границе подрались два дальнобойщика, один из них погиб

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На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360".

Стычка возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. По предварительной информации, оба участника конфликта — не из России или Грузии.

По информации телеканала, на место происшествия выехали грузинские следователи.

В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии журналистам "360" не подтвердили, однако и не стали опровергать данные о произошедшем. В пресс-службе погрануправления, в свою очередь, ответили, что пока не располагают такой информацией.

Погранпереход был закрыт в связи с угрозой схода лавин. Из-за этого там скопилось нескольких сотен фур.

Фото из открытых источников