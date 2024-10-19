Я нашел ошибку
Главные новости:
Авария случилась на пересечении улиц Вольской и Воронежской.
В Самаре при столкновении двух иномарок погибла пассажирка одного из автомобилей
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
20 октября в губернии днем местами небольшой дождь, до +10°С
Погиб один из водителей.
Смертельное ДТП в Большеглушицком районе: столкнулись два большегруза
Соревнования проходили в поселке Юматово Республики Башкортостан.
Самарская область заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Основой упор отделом криминалистики делается на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.
Сотрудники отдела криминалистики СУ СО сегодня принимают  поздравления с Днем образования криминалистической службы
Сотрудники ГАИ объяснили водителям порядок регистрации транспортных средств после переоборудования, рассказав о том, какие организации имеют право на внесение изменений в их.
Сотрудники ГАИ СО проводят проверки транспортных средств на наличие изменений в конструкции
Импортные товары подорожают для россиян из-за нового налога
Импортные товары подорожают для россиян из-за нового налога
В Тольятти водитель проехал на красный и сбил велосипедиста
В Тольятти водитель проехал на красный и сбил велосипедиста
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.42
-0.73
EUR 104.86
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Смертельное ДТП в Большеглушицком районе: столкнулись два большегруза

19 октября 2024 15:50
125
Погиб один из водителей.

Смертельное ДТП случилось в субботу, 19 октября, в 10:45. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, на 21 км трассы Самара - Большая Глушица - Малая Глушица 59-летний водитель КамАЗа лоб в лоб столкнулся с грузовым Beiben, за рулем которого находился 39-летний мужчина, передает sovainfo.ru.

На месте трагедии погиб водитель первой фуры, а мужчину из Beiben увезли в больницу с различными травмами. 

На месте помимо сотрудников Госавтоинспекции и медслужбы работали пожарные-спасатели ПСЧ № 132. Они помогали в ликвидации последствий ДТП: извлекли пострадавших из поврежденных авто и отключили аккумуляторы.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. 

 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
525
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
503
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
417
На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.
17 октября 2024  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
500
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
2251
Весь список