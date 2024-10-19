Смертельное ДТП в Большеглушицком районе: столкнулись два большегруза

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Смертельное ДТП случилось в субботу, 19 октября, в 10:45. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, на 21 км трассы Самара - Большая Глушица - Малая Глушица 59-летний водитель КамАЗа лоб в лоб столкнулся с грузовым Beiben, за рулем которого находился 39-летний мужчина, передает sovainfo.ru.

На месте трагедии погиб водитель первой фуры, а мужчину из Beiben увезли в больницу с различными травмами.

На месте помимо сотрудников Госавтоинспекции и медслужбы работали пожарные-спасатели ПСЧ № 132. Они помогали в ликвидации последствий ДТП: извлекли пострадавших из поврежденных авто и отключили аккумуляторы.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области