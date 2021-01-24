Смертельное ДТП в Волжском районе: один погиб, пятеро пострадали

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23 января в 12.30 в Волжском районе в районе 62 км автомобильной дороги А300 "Самара - Большая Черниговка", мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной ЛАДА Гранта в условиях снегопада при завершении маневра обгона не справился с управлением выехал на полосу предназначенную для встречного движения (в месте где это разрешено), в результате чего совершил столкновение с автомашиной Инфинити под управлением мужчины 1969 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали: 1. Пассажир ЛАДА мужчина 1967 года рождения, скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, 2. Водитель ЛАДА, бригадой скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован. 3. Пассажир ЛАДА девушка 1997 года рождения, бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение, амбулаторное лечение. 4. Пассажир ЛАДА женщина 1969 года рождения, бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение, госпитализирована. 5. Пассажир ЛАДА женщина 1965 года рождения, бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение, госпитализирована. 6. Водитель Инфинити, бригадой скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован.

По факту ДТП полицейские проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.