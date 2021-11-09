Смертельное ДТП в Волжском районе: легковушка столкнулась с грузовиком

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Еще одно ДТП 8 ноября произошло в 10:45 в Волжском районе.

Водитель 1983 года рождения, стаж вождения которого составляет 3 месяца, управляя автомобилем «ZAZ Chance», следовал по автодороге «Обводная г. Самара от М-5 «Урал» до «Самара-Волгоград» со стороны п. Березки в направлении п. Зелененький. По предварительной информации, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Scania» в составе с полуприцепом, под управлением мужчины 1972 года рождения.

От столкновения легковой автомобиль отбросило на транспортное средство «НОNDА СRОSSТОUR», под управлением водителя 1990 года рождения, который также двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ZAZ Chance» скончался до приезда скорой медицинской помощи.