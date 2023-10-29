Смертельное ДТП в Волжском районе: двое погибших

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ГУ МВД России по Самарской области: Сегодня на территории Волжского района в 1:45 час. на 1 км автодороги "Автомагистраль центральная" несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем LADA Kalina не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи. На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, 2 девушки 2007 г.р. и юноша 2006 г.р.) доставлены в медицинское учреждение. Личность погибшей девушки устанавливается.я. Комментарий начальника ОГИБДД О МВД России по Волжскому району подполковника полиции Дмитрия Баландова.