Смертельное ДТП в Волжском районе, двое погибших

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Смертельное ДТП произошло 18 декабря в 15:53 в Волжском районе Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1998 года рождения (с декабря 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз), управляя автомобилем «Lada Largus», двигался по трассе «Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград» со стороны а/д «Самара – Б.Черниговка – гр. с р. Казахстан» в направлении г. Чапаевск. На 66-м км автодороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал на правую обочину по ходу движения и допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения (в месте где это запрещено), где допустил столкновение с автомашиной «КАМАЗ» в составе с полуприцепом под управлением водителя 1990 года рождения. 24-летний водитель и 42-летний пассажир автомобиля «Lada Largus» скончались на месте происшествия.