Смертельное ДТП: в Сызранском районе на трассе М-5 погибли водитель и пассажир

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3 января в Сызранском районе на трассе М-5 около поселка Переволоки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Рено Сандеро» и «Лада-Калина».

От удара оба автомобиля оказались за пределами дорожного полотна. В деформированном кузове отечественного автомобиля оказались зажатыми водитель и пассажир. Они получили травмы не совместимые с жизнью. Для деблокирования погибших в 10.05 к месту происшествия были вызваны спасатели Поисково-спасательного отряда г. Сызрань. В ходе спасательных работ спасатели извлекли погибших из салона аварийного автомобиля. В12.25 спасательные работы по ликвидации последствий ДТП были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.