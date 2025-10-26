Я нашел ошибку
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам
Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября
Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
Смертельное ДТП в Ставропольском районе

26 октября 2025 11:55
77
По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции: 25 октября в 18:00 час. водитель автомобиля Renault 1968 г.р., осуществляя движение со стороны села Ермаково в направлении села Березовый Солонец, на 16,6 км автодороги «Александровка- Сосновый Солонец-Березовый Солонец-Ермаково» совершил наезд на мужчину 1976 года рождения, у которого сломался на проезжей части автомобиль.

По предварительным данным полицейских, пострадавший находился на проезжей части в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов. В последующем автомобиль Renault допустил наезд на принадлежащий пострадавшему автомобиль Avia, находившийся на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.

Пострадавший мужчина 1976 года рождения погиб при транспортировке в лечебное учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

 

