Смертельное ДТП в Ставропольском районе

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции: 25 октября в 18:00 час. водитель автомобиля Renault 1968 г.р., осуществляя движение со стороны села Ермаково в направлении села Березовый Солонец, на 16,6 км автодороги «Александровка- Сосновый Солонец-Березовый Солонец-Ермаково» совершил наезд на мужчину 1976 года рождения, у которого сломался на проезжей части автомобиль.

По предварительным данным полицейских, пострадавший находился на проезжей части в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов. В последующем автомобиль Renault допустил наезд на принадлежащий пострадавшему автомобиль Avia, находившийся на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.

Пострадавший мужчина 1976 года рождения погиб при транспортировке в лечебное учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.