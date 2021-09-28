Смертельное ДТП в Шенталинском районе: погибли двое

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Смертельное ДТП произошло 27 сентября в 23:30 в Шенталинском районе.

Водитель 1979 года рождения, который в текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался один раз, двигался на автомобиле «Chevrolet Viva» по автодороге «Урал – Исаклы - Шентала» со стороны с. Шентала в направлении с. Исаклы. По предварительной информации, водитель не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, вследствие чего допустил съезд с дороги в правый кювет, с последующим опрокидыванием. Два пассажира автомобиля - мужчина 1980 и девушка 1998 года рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.