Смертельное ДТП в Самарской области: трое погибших

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Авария произошла сегодня, в 4:10 утра в Красноярском районе на 1062 км. автодороги М-5 Урал.

Столкнулись легковушка и грузовик. По предварительной информации, погибли трое, в том числе, один несовершеннолетний. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность проезда транспорта участке автодороги.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП с участием двух единиц техники.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в условиях непогоды быть бдительными на дороге, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать безопасную дистанцию, учитывая при этом интенсивность движения, особенности транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области