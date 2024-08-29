Смертельное ДТП в Самарской области: столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой Toyota Corolla

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На 35 км автодороги «Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан» столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой Toyota Corolla.

Авария произошла вечером 28 августа, в 20:56.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, водители фуры и легкового автомобиля ехали со стороны Самары в направлении Казахстана. 65-летний водитель Toyota Corolla не рассчитал дистанцию между своим транспортным средством и тем, что ехало впереди. Произошло столкновение.

В результате он скончался на месте, приехавшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Обоз.инфо.