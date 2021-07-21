Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек

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Еще одно ДТП 20 июля произошло в 22:10 в Ставропольском районе.Девушка 1992 года рождения, стаж вождения которой составляет меньше года, двигалась на автомобиле «Lada Priora» по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Тольятти в направлении г. Сызрань.

В пути следования, на 941 км 865 метров, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с грузовым автомобилем «DAF» с полуприцепом-цистерной, под управлением водителя 1964 года рождения. В результате ДТП женщина-пассажир легкового автомобиля, 1971 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Девушка-водитель автомобиля и еще двое несовершеннолетних пассажира, 2016 и 2011 года рождения, находящиеся в удерживающихся устройствах, были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.