Смертельное ДТП в Самаре на Московском шоссе

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26 декабря в 17.20 водитель мужчина, управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser Prado" двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Потапова в направлении улицы Советской Армии. В пути следования допустил наезд на пешехода - мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Пешеход погиб на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Подробности уточняются.

Фото: ru.freepik.com