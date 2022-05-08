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Смертельное ДТП в Красноярском районе: водитель погиб

8 мая 2022 10:59
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Смертельное ДТП в Красноярском районе: водитель погиб

7  мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых  7 человек получили различные травмы, 1 погиб. 

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе. В 22.10 час. на 1034 км а/д М-5 "Урал" 54-летний водитель, управляя автомобилем  «LADA Granta» (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года не привлекался, был пристегнут ремнем безопасности), не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и врезался в препятствие в виде пластиковых дорожных ограждений в месте производства дорожно-строительных работ. Водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Теги: ДТП

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