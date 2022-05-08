Смертельное ДТП в Красноярском районе: водитель погиб

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7 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 7 человек получили различные травмы, 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе. В 22.10 час. на 1034 км а/д М-5 "Урал" 54-летний водитель, управляя автомобилем «LADA Granta» (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года не привлекался, был пристегнут ремнем безопасности), не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и врезался в препятствие в виде пластиковых дорожных ограждений в месте производства дорожно-строительных работ. Водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков.