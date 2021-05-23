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Смертельное ДТП в Богатовском районе: машина перевернулась в кювет

23 мая 2021 11:44
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Смертельное ДТП в Богатовском районе: машина перевернулась в кювет

22 мая на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. 

В Богатовском районе в 01:45 час. 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21120,  ехал со стороны с. Утевка в сторону с. Максимовка. Не выбрав безопасной скорости движения, не справился с рулевым управлением и опрокинул транспортное средство в кювет. После ДТП водитель и 17-летняя девушка-пассажир госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии, пассажир скончалась в лечебном учреждении. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.

Теги: смертельное ДТП

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