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Смертельное ДТП с двумя ГАЗелями в Самарской области: подробности

27 июля 2022 09:28
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Смертельное ДТП с двумя ГАЗелями в Самарской области: подробности

ДТП произошло 26 июля на 138 км региональной автодороги в Похвистневском районе. Две грузовые газели столкнулись и загорелись. Огонь стремительно объял машины и водители не успели выбраться из пекла.

Кабины выгорели дотла. У одной из машин полностью сгорел даже кузов. От него остался только металлический каркас. Резина с колес расплавилась, а осколки стекол смешались с пеплом на асфальте. На десятки метров по дороге разбросаны фрагменты газелей, пишет ГТРК Самара.

57-летний мужчина за рулем одной из газелей двигался по трассе из Самары в сторону Похвистнево. В какой-то момент машину вынесло на встречную полосу, где в это время ехала другая газель. Столкновения избежать не удалось. После удара обе машины воспламенились. Огонь тушили пожарные. Водители погибли на месте происшествия, сообщил старший лейтенант полиции Михаил Гулян и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский».

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

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